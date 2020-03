Overheid weet al jaren van ‘verdwijnen’ van Vietnamese asielzoekers

Dat meldt onderzoeksplatform Argos vandaag. Het programma baseert zich op interne documenten van opvangorganisaties voor minderjarige vluchtelingen. Die schrijven onder meer al in de zomer van 2015 in een officiële rapportage dat het ‘verdwijnen’ van Vietnamezen een trend is. Die constatering is opmerkelijk omdat toenmalig staatssecretaris Harbers in 2018 nog zei dat er ‘geen aanwijzingen voor de betrokkenheid van een smokkelnetwerk'.

Ondertussen verdwijnen er nog steeds met grote regelmaat minderjarige Vietnamezen uit de opvang. Recent meldden Argos en deze site nog dat een van hen, weggelopen uit een opvang in Limburg, niet veel later om het leven kwam toen hij in een koelcontainer via België naar Engeland probeerde te komen. Bij dat drama kwamen 39 Vietnamezen om door verstikking.

Niet tegen te houden

Medewerkers van de opvang in Limburg zien dergelijke verdwijningen vaak al van ver aankomen omdat de Vietnamezen zich buiten verzamelen en ‘vogelgebaren’ maken. Ze kunnen de tieners echter niet tegenhouden omdat het wel om een extra beschermde opvang gaat, maar niet om een gesloten instelling. Nu blijken de signalen over mensensmokkel er dus al vijf jaar te zijn. Jaren geleden werden al meldingen gedaan van Vietnamese meisjes die in wachtende auto's voor een opvang stapten en verdwenen.

Wietkwekerijen en nagelstudio's

Er zijn grote zorgen over de jonge Vietnamezen. Onderzoekers hebben aanwijzingen dat ze uiteindelijk worden uitgebuit. Jongens worden vaak door criminelen ingezet om te werken in wietplantages. Meisjes moeten illegaal aan de slag in nagelstudio’s. Veel van hen proberen om naar Engeland te komen. Daar denken ze makkelijker werk te vinden en woont al een grote Vietnamese gemeenschap. De jongeren zijn in de macht van de smokkelaars omdat ze duizenden euro's voor hun reis naar Europa hebben geleend.