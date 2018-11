Overlast loopt spuigaten uit: Brabantse gemeente wil geen asielzoekers meer uit veilige landen

video Nog elk jaar tien extra doden door Q-koorts: nu al 95 slachtof­fers

7:29 Het aantal mensen dat aan Q-koorts overleed, is naar boven bijgesteld: 95 slachtoffers lieten het leven. In twee jaar tijd zijn er officieel ruim 20 doden bijgekomen. In werkelijkheid ligt het aantal slachtoffers waarschijnlijk nog hoger.