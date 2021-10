Overleden ADO-fan Dani Ebben had een leeuwenhart: ‘Zonder strijd geen overwinning’

Dani was meer dan welkom bij zijn ouders. Het pasgetrouwde stel woonde in de Haagse IJsselsteinstraat. Z’n moeder werkte op kantoor, z’n vader in de bouw. Dani kwam met 28 weken ter wereld in een hechte familie met twee opa’s met een ADO-hart. Het te vroeg geboren mannetje wakkerde bij iedereen een beschermend gevoel aan. Daar maakte Dani echter, zodra hij de kans kreeg, direct korte metten mee.



Vanaf de eerste groep op basisschool de Jonge Wereld maakte hij duidelijk dat hij wellicht wat kleiner was, maar dat hij absoluut niet zielig was. Als hij taken miste door ziekenhuisbezoek stond hij er op het werk in te halen, ook al werd dat nooit van hem gevraagd. Hij dwong respect af maar had, net als iedereen, ook weleens te maken met een pestkop. Toen z’n moeder op school moest komen omdat Dani een plaaggeest, na twee keer waarschuwen, te grazen had genomen, moest ze een trotse lach bedwingen.