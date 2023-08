Overleden man gevonden in vrachtwagen op industrieterrein

Onverdach­te Nederlan­ders belanden op Amerikaan­se terreur­lijst, politie: ‘we moeten namen minder snel delen’

Een onbekende hoeveelheid Nederlanders die niet van extremisme of jihadisme zijn verdacht, zijn toch op een Amerikaanse terreurlijst beland. Ze hebben daar tot op de dag van vandaag veel last van bij reizen naar de VS of andere landen. De Nederlandse politie stelt nu ‘dat ze terughoudender moet zijn bij het aanleveren van namen'.