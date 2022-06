Overleden man in centrum Amsterdam is 22-jarige Brit, Belgische verdachte aangehouden

De overleden man die woensdagochtend in het centrum van Amsterdam is gevonden, is een 22-jarige Brit. De politie heeft een 22-jarige man uit België aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van het slachtoffer.

De verdachte is vandaag voorgeleid bij de rechter-commissaris, meldt de politie. Hij blijft nog minimaal veertien dagen vastzitten. De recherche is nog altijd op zoek naar getuigen die iets gezien hebben. Ook zoekt de politie nog een heren winterjas die waar bloed op zou kunnen zitten en een zwarte tas. Uit onderzoek is gebleken dat de tas afgelopen woensdag in de vroege ochtend op het Stationsplein heeft gelegen.

Het slachtoffer werd woensdag rond 03.30 uur op straat aangetroffen door een voorbijganger. Er werden meerdere ambulances opgeroepen en een traumahelikopter, maar reanimatie mocht niet meer baten. Na de reanimatie zagen hulpverleners sporen van een misdrijf en is een onderzoek opgestart, schrijft de politie. Op een filmpje is te zien dat er veel bloed op straat ligt op de plaats delict.

Uit onderzoek bleek dat het slachtoffer rond 02.15 uur nog in leven was en in de omgeving van de Spuistraat, Singel en het Centraal Station heeft gelopen.

Portiek

Een buurtbewoner vertelde woensdag dat de bloedende man het portiek van een huis was in gevallen en daar in een benarde positie lag. Toen de politie en ambulance kwamen, zouden ze de kelder van het huis hebben opengebroken. Zo kon de man in het huis gereanimeerd worden. In het huis zou de man vervolgens overleden zijn.