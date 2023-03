Overleden vrouw die gevonden werd bij park achter Paleis Het Loo is 45-jarige Sylvia uit Apeldoorn

De vrouw die donderdagochtend dood werd gevonden in een bosje bij Wenum-Wiesel is de 45-jarige Sylvia Steunenberg uit Apeldoorn. De woning in Apeldoorn waar de politie uitvoerig onderzoek deed, staat op haar naam. Dat meldt de politie.

Het ontzielde lichaam van de vrouw werd donderdagochtend rond 07.45 uur in een klein bosje gevonden aan de Wieselseweg in Wenum-Wiesel nabij Apeldoorn. Het vermoeden is dat de vrouw elders door een misdrijf om het leven is gebracht en op de vindplek is achtergelaten.

Lange tijd was het voor de politie onduidelijk wie de overleden vrouw was. Daarom werd al vrij snel na de vondst een foto van haar verspreid. Dat de politie dat doet is uitzonderlijk. Volgens woordvoerder Anne Coenen is die afweging zorgvuldig gemaakt in belang van het onderzoek.

De politie had namelijk al snel het vermoeden dat het om een misdrijf ging. Op basis van de beelden werd de vrouw herkend. Met deze informatie startte de politie een grootschalig onderzoek in een woning aan de Lange Graft in Apeldoorn. Het gaat hier om de woning van de overleden vrouw, blijkt nu. Details uit dat onderzoek kan de politie nog niet delen.

Tijdlijn

De politie is onder meer bezig met het maken van een tijdlijn. Hier hoort het uitkijken van camerabeelden en het spreken van getuigen bij. De politie is nog op zoek naar mensen die de vrouw kennen en haar de afgelopen week nog hebben gesproken of contact hebben gehad met haar. Ieder detail kan helpen om er achter te komen wat er precies is gebeurd.

