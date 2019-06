Overlevingskansen bij ernstige huidkanker sterk verbeterd

Patiënten in Nederland met ernstige huidkanker hebben hun overlevingskansen de afgelopen jaren aanmerkelijk zien verbeteren dankzij de introductie van nieuwe medicijnen. Dat blijkt uit cijfers die vandaag worden gepresenteerd op een congres in Amsterdam. Nieuwe patiënten hebben momenteel meer dan 40 procent kans om te overleven. Tien jaar geleden kwam de diagnose uitgezaaid melanoom bijna altijd neer op een doodvonnis; vrijwel alle patiënten overleden binnen twaalf maanden.

Nederlandse patiënten die in 2015 de diagnose ernstige huidkanker kregen, hadden op dat moment een kans van 36,2 procent om minstens nog drie jaar te leven, zo is nu vastgesteld. Het percentage is een wereld van verschil met tien jaar geleden, meldt Het Financieele Dagblad vandaag. Dat had inzage in de getallen die vandaag wereldkundig worden gemaakt in de hoofdstad. ,,We zien echt een dramatische verbetering”, meldt oncoloog Michel Wouters van het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in Amsterdam.

Scherper beeld

Oncologen hebben meer dan ooit een scherp beeld doordat Nederland sinds 2012 beschikt over een uitgekiend registratiesysteem voor patiënten met ernstige vormen van huidkanker. De manier waarop die statistieken over de effecten van behandeling met immuuntherapie bij melanoompatiënten worden bijgehouden is volgens de krant, die zich baseert op uitlatingen van de betrokken specialisten, uniek in de wereld.

Hoewel met nieuwe middelen en behandelingen de overlevingskans van patiënten hoogstwaarschijnlijk meer dan 40 procent is, zal pas over drie jaar echt duidelijk zijn hoe hoog het percentage werkelijk is. Dat heeft te maken met de ontwikkeling dat het grootste deel van de patiënten die de eerste drie jaar van de ziekte overleeft, de kanker uiteindelijk helemaal overwint. De cijfers over melanoom worden bijgehouden door het Dutch Institute of Clinical Auditing (Dica).

De te presenteren cijfers en bevindingen van Dica geven volgens oncoloog Wouters en zijn collega John Haanen een betrouwbaarder beeld van ontwikkelingen dan onderzoeken van farmabedrijven. Dat komt, zo stellen de twee, doordat in de Nederlandse registratie ook heel zieke en gecompliceerde patiënten worden opgenomen. ,,Dit is het echte leven”, aldus Haanen. Onderzoeksdata van farmabedrijven zijn, zo stelt het FD althans, veelal te rooskleurig, doordat de ondernemingen voor hun studies patiënten actief selecteren.