Overnachten in stijl in de voormalige Bijlmerbajes

Velen kennen de Bijlmerbajes in Amsterdam als de zwaar beveiligde gevangenis waar veel topcriminelen hun straf uit zaten. Anno 2017 zijn de criminelen verdwenen, en kun je zelfs in de voormalige bajes overnachten. Daarnaast is het een werkplek voor vluchtelingen. Een rondleiding door de voormalige gevangenis waar onder andere Holleeder een deel van zijn straf uitzat.