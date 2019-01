Overschat jij je 4-jarige kind ook?

De kans bestaat dat precies op het moment dat jij deze woorden leest, ik een navelstreng aan het doorknippen ben. Nu is dat niet iets wat ik elke dag doe, maar mijn lief is precies veertig weken zwanger. Het is dus geen gekke gok dat ons kindje dezer dagen zal worden geboren.



Ik verheug me erop, zeg ik, de man, makkelijk pratend, met een hoofd vol warme herinneringen aan die magische vorige keren. Omdat ik weet dat op zo’n dag niet alleen een kind wordt geboren, maar ook een moeder en een vader. We beginnen als het ware allemaal weer opnieuw.



In deze verstilde weken voor de geboorte laat ik de afgelopen jaren nog eens door mijn hoofd gaan. Hoe heb ik het gedaan tot nu toe, bij de drie oudere kinderen? Ben ik een goede vader? Ik weet dat ik doe wat ik kan - met liefde en aandacht, met tijd en begrip. Maar ik weet ook dat ik vaak ongeduldig ben, niet altijd zin heb in heel veel lawaai en soms vergeet dat ze nog zo klein zijn. De oudste bij ons thuis is pas 6 jaar, maar toch weet ik nu al minstens drie dingen die ik bij onze jongste spruit beter wil doen.