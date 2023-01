Overval op casino in Maastricht, al tweede overval op Limburgs casino dit weekeinde

Een casino aan de Gubbelstraat in Maastricht is in de nacht van zondag op maandag overvallen. Twee verdachten zijn na de gewapende overval rond middernacht op een zwarte Vespa scooter weggereden in de richting van de Wilhelminabrug in de stad, meldt de politie.