Overvallen wapenhandelaar zag daders dag eerder al in de zaak: ‘Ze zochten alarmpistolen’

Agente die was weggepest als klokkenlui­der ‘moest nieuwe politie­baas pijpen in de auto’

Politiechef Paulo de C. (54) van de politie in Haarlemmermeer dwong een van zijn agentes hem te pijpen in de auto, zegt het Openbaar Ministerie. En dat terwijl ze al zo kwetsbaar was. De vrouw was een paar maanden eerder als klokkenluider nog weggepest bij haar oude politieteam. Het OM eist drie jaar cel.