Oververhitte hond zakt in elkaar na bevrijding uit bestelbus, beestje bij baasje weggehaald

Een oververhitte hond is zaterdagmiddag in elkaar gezakt na bevrijding uit een bestelbus in Den Haag. Het beestje is door alerte omstanders verzorgd en heeft het gelukkig overleefd, meldt de politie.

Agenten kregen zaterdag een melding binnen van een onwelwording van een hond. Het beestje werd aangetroffen in een voertuig in het Haagse stadsdeel Segbroek. De politie heeft de hond uit de bus gehaald, waarna deze in elkaar zakte.

‘Door het alerte handelen van omstanders die de hond direct gekoeld hebben en water gegeven hebben heeft de hond het gelukkig overleefd’, meldt de politie. Die adviseert voorbijgangers in alle gevallen direct 112 te bellen bij het aantreffen van een hond in een warm voertuig.

Geen water over de hond

In Den Haag liepen de temperaturen zaterdag op tot boven de 30 graden. In voertuigen is het dan vaak nog een stuk warmer. De politie adviseert een oververhitte hond te koelen door de oksels en tussen de tenen nat te maken. ‘Gooi vooral geen water over de hond heen!’

Het beestje in Den Haag zal niet terugkeren naar zijn huidige baasje en is naar de eerdere eigenaar gebracht, aldus de politie.

Volledig scherm Het hondje is bij zijn huidige baasje weggehaald. © Politie Overbosch

