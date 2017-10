Overweg amper langer dicht met extra treinen

Op woensdagen doen ProRail, de NS en duizenden reizigers ervaring op met de nieuwe dienstregeling. Het is de bedoeling dat vanaf 10 december dagelijks om de tien minuten een intercity van Eindhoven naar Amsterdam rijdt en vice versa. Dat betekent meer treinen en meer kans op een zitplaats.



Maar er zijn ook nadelen. Zo had ProRail vooraf geschat dat de drukste overwegen in het ongunstigste geval maar liefst 41 minuten per uur dicht zouden zijn tijdens de spits. Dat blijkt reuze mee te vallen: de drukste overgang, in Vught, is tot nog toe maximaal 25 minuten per uur gesloten, meldde ProRail vandaag.



Op testdagen houdt ProRail de overwegen goed in de gaten. Inmiddels zijn 85 mensen beboet voor verkeersovertredingen op overwegen.