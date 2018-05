Özcan Akyol genomineerd voor Fortuyn Prijs

Akyol schrijft volgens jurylid Joost Eerdmans ,,al jaren onverbloemd en autonoom over de multicuturele samenleving." Youri Albrecht organiseert ,,onverschrokken debatten over splijtzwammen van deze tijd". Esther Voet is ,,onvervalst strijder om de joodse stem vrij te laten klinken." Holman raakt volgens de jury onderwerpen die anderen liever mijden.

De Pim Fortuyn Prijs is de jaarlijkse prijs voor de meest Fortuynistische persoon in Nederland. De winnaar moet een strijder zijn voor het vrije woord en stelling durven nemen in het maatschappelijk debat.



Volgens Eerdmans is de prijs belangrijker dan ooit. ,,Het vrije woord wordt steeds meer omsingeld. Mensen die voor hun mening uitkomen worden steeds vaker via sociale media bedreigd en uitgescholden. Voor ons is 6 mei de landelijke dag van het vrije woord." De nominatie wordt altijd bekend gemaakt op deze datum, de sterfdag van Fortuyn.



In 2017 ging de prijs naar columnist Ebru Umar. In de jaren daarvoor kregen opiniemakers Leon de Winter en Afshin Ellian de prijs.