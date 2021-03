Paarden van Rika (72) voorlopig gered, maar na juni dreigt de slager alsnog

Coronavirus LIVE | WHO raadt gebruik malariamid­del ten zeerste af tegen corona, Fauci houdt vast aan dubbele inenting

6:24 Het malariamiddel hydroxychloroquine kan corona niet voorkomen en heeft ook geen effect op patiënten die besmet zijn met het virus, zo concludeert de WHO na diverse onderzoeken. Verder zijn kappers, schoonheidssalons en rijscholen druk met de planning, want woensdag mogen ze na bijna drie maanden weer open. Topimmunoloog Anthony Fauci vindt dat de VS moeten vasthouden aan iedereen twee doses geven van het Pfizer-vaccin of dat van Moderna. Aan de strategie om eerst zoveel mogelijk mensen één prik te geven, kleven volgens Fauci risico's. Ook vandaag houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen in ons liveblog. Oudere berichten vind je hier.