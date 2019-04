Paasrel in zorgcentrum na verbod op viering Goede Vrijdag: ‘Ik voel me allerbelabberdst’

Wanhoops­brief vanuit Thaise cel aan minister: ‘Haal mij en mijn vrouw uit deze nachtmer­rie’

18 april TILBURG - Coffeeshophouder Johan van Laarhoven, die al sinds 2014 vastzit in een Thaise gevangenis, smeekt minister Ferd Grapperhaus om hem en zijn vrouw zo snel mogelijk terug naar Nederland te halen. Dat doet hij in een brief die hij ‘vanaf de betonnen vloer’ van zijn Thaise gevangeniscel heeft geschreven. ,,We slapen hier zonder bed of matras en we doen noodgedwongen in de cel onze behoefte.”