Paasweekend: eieren rapen in de sneeuw of met 20 graden in de zon?

TomTom van Syriëgangster moet duidelijkheid geven over reis

11:29 Tot verbazing van het OM is in Bulgarije na bijna anderhalf jaar toch de TomTom opgedoken die Hayat S. (eerder bekend als Lieke S.) gebruikte op haar reis door het Midden-Oosten. Het ding wordt nu onderzocht, omdat het antwoord kan geven op de vraag of de vrouw uit Helmond daadwerkelijk in Syrië is geweest. Het OM denkt dat ze zich daar bij IS wilde aansluiten.