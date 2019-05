Pak de plantjes maar weer in, het gaat vriezen

Weerman Piet Paulusma ziet het allemaal somber in, zo schrijft hij op de website van Omroep Friesland. In de Friese weersvoorspelling van deze week wordt zelfs een Elfstedentocht-grapje gemaakt. Op sommige plaatsen in de provincie Friesland kan het vannacht volgens Paulusma -4 of -5 graden worden. De temperatuur daalt zo sterk omdat er nauwelijks wind is, vertelt Piet.



Ook in de rest van Nederland kan het aan de grond gaan vriezen. Weerplaza meldt dat het in Nederland vandaag de hele dag wisselend bewolkt is. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind en vanmiddag is het zo’n 9 tot 11 graden. Vannacht zijn er brede opklaringen in het noorden en kan het in het binnenland licht vriezen. In het zuiden is meer bewolking en wordt het minder koud. Het is dus aan te raden de vorstgevoelige planten af te dekken of binnen te halen.



Koude weersomstandigheden als deze zagen we de afgelopen jaren niet in mei. Volgens Weerplaza moeten we daarvoor terug naar 2015. ,,Als de koele meidagen deze week voortduren, behoort het eerste deel van deze meimaand tot een van de koelste van de afgelopen dertig jaar. Het vormt in ieder geval een schril contrast met vorig jaar, toen begon de zomer al in mei. Deze week hebben we de winterjas nog vaak nodig”, zegt weervrouw Diana Woei. Het blijft naar verwachting de hele week wisselvallig, inclusief het weekend.