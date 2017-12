Palestijnen protesteren tegen besluit van Trump

Palestijnen hebben bij Damascus Gate in Jeruzalem geprotesteerd tegen het besluit van Donald Trump. De Amerikaanse president zei woensdag dat Jeruzalem als hoofdstad van Israël wordt erkend, maar daar is niet iedereen het mee eens. ,,Dit is onze hoofdstad, het heet zelfs al Damascus Gate hier", vertelt de Palestijnse schrijfster Rania Hatem. De groep heeft aangekondigd vrijdag weer te protesteren.