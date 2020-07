Paracetamol met kankerverwekkende PCA: ‘Risico zeker niet verwaarloosbaar’

In de veelgebruikte pijnstiller paracetamol zijn kankerverwekkende stoffen ontdekt. Volgens het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is dat niet gevaarlijk, maar hoogleraar Jan Tytgat van de Universiteit van Leuven trekt dat ernstig in twijfel. Hoe zit het nu echt?

Moeten we in allerijl onze thuisvoorraad paracetamol controleren? Dat is niet nodig, stelt CBG-woordvoerder Marsja Meijer. ,,De stoffen die zijn gevonden zijn allemaal onder het maximale limiet. Die limiet is gebaseerd op een verwaarloosbaar risico: één persoon extra die kanker krijgt op 100.000 mensen die levenslang dagelijks de maximale dosering paracetamol gebruiken.”

Maar de Europese voedselveiligheidswaakhond EFSA denkt daar anders over. EFSA stelt dat bij meer dan één vervuilde pil per dag al een onacceptabel risico op kanker ontstaat, omdat het dna kan worden aangetast. Daar sluit hoogleraar Jan Tytgat (KU Leuven) zich bij aan. ,,Het risico is beslist niet verwaarloosbaar. Er zit achttien keer te veel van de stof in de paracetamol die wij hebben onderzocht’’, zegt Tytgat, die een risico-evaluatie van de pijnstillers heeft gedaan. ,,Bij zulke hoeveelheden kan je niet beloven dat het geen kwaad kan. Veel mensen nemen bovendien meer dan 3 gram per dag aan paracetamol. Het is goed om te weten dat je dan risico loopt.’’

Verschillende merken

Hoe weet je of jouw thuisvoorraad aan paracetamol veilig is? ,,Dat weet je niet zeker, want de stof zit in allerlei verschillende merken’’, zegt de hoogleraar. ,,Het is belangrijk dat verschillende merken worden onderzocht en uit de handel gehaald als de stof aanwezig is.’’

Moeten we nu onze paracetamol voor de zekerheid weggooien? Dat hoeft volgens Tytgat niet. ,,Maar ik zou in elk geval nooit meer dan 3 gram per dag slikken en ook niet langer dan een week.’’

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) kondigde vrijdag aan dat er een onderzoek komt naar verschillende merken paracetamol. Van Ark zegt te begrijpen dat er zorgen zijn over de veiligheid van de pijnstillers. ,,Ik heb ook gelezen en gezien om welke merken het ging. Ik heb net als wel meer Nederlanders even in het kastje gekeken waar mijn merk vandaan komt. Dat mensen hier zorgen over hebben, begrijp ik hartstikke goed en het is niet voor niks dat er heel strenge regels zijn waar medicijnen aan moeten voldoen. Die zijn ook voor paracetamol heel streng. De berichten die ik nu heb gekregen is dat we onder de normen blijven. De inspectie gaat toch onderzoeken of deze signalen terecht zijn. Mensen moeten er van uit kunnen gaan dat medicijnen veilig zijn.’’