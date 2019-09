Parkeerbedrijf Schiphol plots verdwenen: ‘Daar sta je dan met je baby’

Vakantiegangers die gebruikmaakten van valetparkingbedrijf Park & Go op Schiphol kwamen onlangs van een koude kermis thuis. Hun auto was nergens te bekennen en het bedrijf nam de telefoon niet op. ,,Daar sta je dan met je baby en je koffers”, vertelt een van de slachtoffers. Gedupeerden kunnen nu hun autosleutel ophalen bij de politie.

Na meldingen van verontruste reizigers over het parkeerbedrijf nam de politie een kijkje bij de organisatie in Hoofddorp. Hier troffen zij de autosleutels aan, maar geen eigenaar.



,,De schrik zat er goed in bij de mensen. Ze komen aan op Schiphol, bellen het bedrijf, maar krijgen geen gehoor. De politie trof de sleutels aan in het pand van het bedrijf. Ze zijn dus niet gestolen of ontvreemd”, vertelt woordvoerster Petra Vogel van de gemeente Haarlemmermeer. ,,Er is dus ook geen strafzaak.” De benadeelden kunnen wel een civiele rechtszaak aanspannen tegen de eigenaar, omdat afspraken tussen consument en bedrijf niet zijn nagekomen.



Hoeveel mensen de dupe zijn van deze praktijken is niet helemaal duidelijk. ,,Dat durf ik niet te zeggen. Het gaat mogelijk om een paar honderd auto’s”, aldus Vogel. Deze mensen kunnen nu hun autosleutels ophalen bij het politiebureau in Hoofddorp. Hier krijgen ze een plattegrond mee met daarop de locatie van hun wagen.

‘Mijn auto is weg’

Een van de gedupeerden is de 36-jarige Nicole. Zij kwam midden in de nacht aan op de luchthaven. ,,Toen wij terugkwamen, wilden we het bedrijf bellen, maar dat was niet bereikbaar. Daar sta je dan", zegt Nicole. ,,Midden in de nacht, met je baby en je koffers.”

Op Schiphol trof zij vier anderen aan die eveneens de dupe waren geworden van het bedrijf. ,,Sommigen stonden er al een paar uur. Ik dacht: klote, mijn auto is weg. Uiteindelijk ben ik met de taxi naar huis gegaan. De volgende dag heb ik direct aangifte gedaan.” Met hulp van de politie en marechaussee kreeg de eigenaresse haar auto ‘gewoon in goede staat’ weer terug.

Te mooi om waar te zijn

Het is zeker niet voor het eerst dat een valetparkingbedrijf op Schiphol in opspraak raakt. ,,Sinds het begin van de zomer is er een toename in het aantal klachten bij de Marechaussee", vertelt Vogel. Vanuit alle hoeken wordt gewerkt om de malafide praktijken van een groot aantal parkeerbedrijven terug te dringen. ,,Het Openbaar Ministerie, Belastingdienst, politie, gemeente en de Koninklijke Marechaussee zijn hiermee bezig.”

Het klinkt ook eigenlijk te mooi om waar te zijn: parkeren voor maar zes euro per dag, bij sommige bedrijven. ,,En dat is het vaak ook”, waarschuwt de gemeentewoordvoerder. Een week parkeren bij de officiële valetparkingdienst van Schiphol kost namelijk maar liefst 365 euro.

Dat goedkope tarief merkt de reiziger in de kwaliteit. Er kwamen deze zomer meer dan honderd meldingen binnen van schades, vernielingen, veel extra kilometers op de teller en bekeuringen. Ook het beloofde overdekt parkeren werd door sommige bedrijven niet gedaan. Ze parkeren de auto dan gewoon in een woonwijk.

De gemeente doet een oproep aan vakantiegangers om altijd aangifte te doen bij schade of oneigenlijk gebruik. Verder adviseren ze om voor aflevering van de auto foto's te maken van de kilometerstand en de staat van de auto.