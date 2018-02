Parlementaire enquête naar Groningse gaswinning kwestie van tijd

Regeringspartijen CDA, D66 en ChristenUnie lieten vanavond in het debat over de gaswinning doorschemeren dat zij willen dat de slepende kwestie tot de bodem wordt uitgezocht. ,,Dat we eens een parlementaire enquête over dit onderwerp gaan krijgen is klip en klaar”, zei CDA-Kamerlid Agnes Mulder. Ook Rob Jetten (D66) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) lieten zich in vergelijkbare woorden uit.

Verdriet

Toch zal het nog wel even duren voordat de Kamer haar zwaarste politieke wapen in stelling brengt. De partijen wagen zich niet aan een termijn. Dit tot verdriet van initiatiefnemer Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren, die het liefst zo snel mogelijk een enquêtecommissie wil optuigen.

Maar daar steken de regeringspartijen een stokje voor. ,,De focus moet nu liggen op de oplossing van problemen. Een enquête is daarbij niet behulpzaam”, zo liet Dik-Faber weten. Ook CDA en D66 hanteren die lijn, de VVD hield zich in het debat op de vlakte.

Met name de stellingname van de ChristenUnie is opvallend: die partij wilde twee jaar geleden al een enquête, maar kreeg daar toen onvoldoende steun voor.

Schadeprotocol

De regeringspartijen willen voorlopig minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat niet voor de voeten lopen. Die slaagde er vorige week in na lang soebatten een schadeprotocol overeen te komen met bestuurders en vertegenwoordigers uit Groningen, waarbij gaswinningsbedrijf NAM geen rol meer speelt in de afhandeling van de schade. Gedupeerden die na 31 maart 2017 schade melden kunnen vanaf 19 maart terecht bij een tijdelijke commissie bestaande uit experts die hun zaak ter hand neemt. Zodra de schade vast is komen te staan, moet de NAM die vergoeden. De NAM heeft nu ook schriftelijk bevestigd dat te zullen doen, meldde Wiebes vanmiddag aan de Kamer.

Hoewel de Kamer blij is met het protocol, is er ongenoegen over de schadegevallen die voor de datum van 31 maart 2017 zijn gemeld. Deze gedupeerden hebben nog steeds wel direct te maken met de NAM. Volgens Wiebes kan dat niet anders: de commissie kan deze gevallen er domweg niet bij hebben. ,,Ik heb niet alles in de aanbieding. Het is een begin. We zijn keihard aan het werk”, aldus de minister.

Oude gevallen

Voor 1 juli moeten al deze oude, soms al jaren voortslepende gevallen zijn afgehandeld. De NAM heeft daarvoor 50 miljoen euro extra opzij gezet, wat volgens Wiebes genoeg is om alle schade te kunnen dekken. Op verzoek van D66-Kamerlid Rob Jetten zal hij de Kamer rond 1 mei een tussenstand melden in hoeverre de NAM zich aan de afspraak houdt.

Eind maart besluit Wiebes hoe de gaskraan nog dit jaar verder dicht kan worden gedraaid. In het debat herhaalde hij het voornemen om de gaswinning ‘zo snel mogelijk’ terug te brengen naar 12 miljard kubieke meter, precies wat het Staatstoezicht op de Mijnen vorige week adviseerde. Dat besluit moet voor de zomer vallen. Wiebes moet eerst in kaart brengen welke inspanningen nodig zijn om de gasproductie te verlagen. De bouw van een nieuwe stikstofinstallatie, dat geïmporteerd gas kan omzetten naar gas van Groningse kwaliteit, is daarbij een optie. Ook wil hij nagaan in hoeverre de export kan worden teruggedrongen, hoe de industrie van het Groningse gas af kan en hoe gaskachels en –fornuizen op termijn helemaal uit de handel genomen worden.