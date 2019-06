Parttimers nieuw wapen tegen lerarentekort op basisscholen

Schoonma­ker vlogt over badkamer met 150 kilo poep: ‘We moeten beter voor elkaar zorgen’

16:36 Schoonmaker Tugrul Cirakoglu is bedolven onder de geschokte reacties op een video die hij vorige week plaatste. Hij maakt daarin een extreem vervuilde badkamer schoon in een seniorenwoning in Amstelveen. ,,Als we beter naar elkaar om zouden kijken, kunnen we dit soort ellende voorkomen.”