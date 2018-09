Pas bevallen Britt (18) nog steeds vast in Egypte: Minister, help ons!

open briefDe Rotterdamse Britt van Baarlen (18) kan nog steeds Egypte niet verlaten met haar onverwachts geboren zoontje Yassin. De Egyptische autoriteiten weigeren vooralsnog om een geboorteakte af te geven voor het kind, omdat de vader niet bekend is. De oma van de baby doet nu in een open brief aan deze site een noodkreet aan minister Stef Blok (VVD, buitenlandse zaken).

Geachte heer Blok,



Ik ben Sylvia van Baarlen, de moeder van Britt die ruim twee weken geleden onverwachts is bevallen in Egypte.



De eerste verbazing en shock hebben nu plaatsgemaakt voor blijdschap om de geboorte van deze spruit. Na eerst thuis de boel geregeld te hebben, zodat de baby in een gespreid bedje komt, ben ik na drie dagen zelf naar Egypte vertrokken.



Ik wilde zorgen dat we zo snel mogelijk naar huis konden, dus ik heb eerst informatie ingewonnen bij Buitenlandse Zaken en de Nederlandse ambassade. Helaas liepen we direct tegen het probleem aan dat er geen geboorteakte gemaakt kon worden, omdat de vader niet bekend was. Uiteindelijk vertelde de ambassade dat ik maar een advocaat moest inschakelen. Ik kreeg een lijst van advocaten en moest er zelf een uitkiezen en regelen.

Volledig scherm Baby Yassin wordt door oma Sylvia in bad gedaan © Privebeeld

Inmiddels was de pers op de hoogte. Ik werd heel snel door de ambassade gebeld dat we toch een paspoort konden krijgen. Zij zouden deze twee dagen later af komen leveren in ons hotel, zodat wij niet naar Caïro hoefden te reizen. Er werd ons verteld dat we geen geboorteakte nodig zouden hebben, een verklaring van het ziekenhuis was genoeg. Wij hadden alleen nog een uitreisstempel nodig.

Helaas werd bij het paspoortcentrum al snel duidelijk dat het zonder akte niet ging lukken. Dezelfde dag zijn we naar het politiebureau en de rechtbank geweest. We hebben ongeveer zes uur rondgereden met een baby van twaalf dagen in hitte van 45 graden. En wat hebben we nu? Nog helemaal niets!!! Ze willen hier op geen enkele manier meewerken.

Daarom zou ik u willen vragen of u alstublieft hier naar wil kijken en in contact wil treden met uw collega in Egypte.

U begrijpt toch wel dat dit zo niet langer kan duren? Tot nu toe zijn we sterk gebleven, omdat we geen keus hebben. En we weten waar we het voor doen. Voor de kleine Yassin!

Maar van binnen borrelt het. We zijn onrustig en angstig voor wat nog komen gaat.

Met vriendelijke groet,

Sylvia