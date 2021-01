Pas na eindeloos doorvragen kwam het toeslagschandaal aan de oppervlakte

Het sneeuwt in Oost-Nederland! (en hier blijft het zelfs al even liggen)

13:41 Hoera, het sneeuwt! Veel is het nog niet, die paar vlokken die zojuist op de Veluwe, in het Rijk van Nijmegen, de Achterhoek en rond Zwolle naar beneden dwarrelden, maar het is wel de voorbode van een kortstondig sneeuwdekje dat we dit weekend mogen verwachten in de regio.