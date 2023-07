Pas nadat Anneke om de politie riep, pakte Lucky zijn wapen: 'Geen voorbedachte rade’

Was Minh Nghia V. in januari al van plan om op zijn ex-vriendin Anneke en haar moeder Michel te schieten bij het Zwijndrechtse winkelcentrum Walburg? Advocaat Karsten Verkaart van ‘Lucky’ (49) beweerde van niet tijdens een regiezitting donderdagmiddag in de rechtbank van Dordrecht. Aan de hand van getuigenverklaringen wil de raadsman dat aantonen.

Michel (66) kwam bij de schietpartij om het leven, Anneke (38) raakte zwaargewond en is nu aan een rolstoel gekluisterd. ,,De vraag naar aanwezigheid van voorbedachte rade of niet spitst zich vooral toe op dat eerste deel van het schietincident, en wat Anneke precies zegt‘’, aldus Verkaart. ,,Pas op het moment dat er door haar werd geroepen ‘Bel de politie, bel 112', is er iets geknapt bij mijn cliënt en heeft hij het wapen gepakt en is er geschoten. Er is dus geen sprake van voorbedachte rade.’’

Vluchtauto's

In dat geval zou er alleen sprake zijn van doodslag, waarop een lagere maximale celstraf staat dan op moord. V. vluchtte na het schietincident en leek dat goed te hebben voorbereid. Zo gebruikte hij meerdere vluchtauto’s, te beginnen in Zwijndrecht en later in onder meer Rotterdam. Hij slaagde er ondanks een klopjacht in wekenlang uit handen van de politie te blijven.

De advocaat van V. wil meer dan tien getuigen horen. De zaak gaat verder op 27 september in Dordrecht, maar wordt ook dan nog niet inhoudelijk behandeld.

V., die ook bij deze tweede regiezitting verstek liet gaan, moet nog naar het Pieter Baan Centrum voor onderzoek naar zijn psyche. De bedoeling was dat dit voor de zomervakantie al zou gebeuren, maar het blijkt lastig om een beveiligde plek voor hem te vinden. Waarschijnlijk kan de moordverdachte er pas in oktober terecht. ,,We zijn er niet gelukkig mee dat het later gebeurt, maar het is wat het is”, aldus de officier van justitie.

Volledig scherm Hulpdiensten op een parkeerplaats bij winkelcentrum Walburg, na de schietpartij. © ANP / ANP

Die bewuste weekenddag

Even terug naar die weekenddag in januari, zaterdag de 21ste. Michel en haar dochter Anneke gingen winkelen in Zwijndrecht. Sinds een aantal weken woonde Anneke bij haar moeder in. Ze had haar jarenlange relatie met Minh Nghia V. verbroken en bij haar moeder rust kunnen vinden. Al was het relatieve rust, want volgens een van haar zussen was V. het niet eens met de beëindiging van hun relatie en stalkte hij haar. ,,Hij belde haar dag en nacht.’’

Tijdens het winkelrondje appte V. nog naar zijn ex Anneke: ‘Tot de dood ons scheidt’. Ongeveer een uur later, rond 13.30 uur, wandelen ze terug naar de auto op de parkeerplaats voor winkelcentrum Walburg. Daar stond V. hen op te wachten. Er ontstond volgens omstanders, en dat waren er nogal wat, direct een ruzie. Er werd gesproken met stemverheffing. En daarna klonk de eerste knal. Een kogel vloog de lucht in.

De tekst gaat door na de foto.

Volledig scherm Moeder Michel overleefde de schietpartij niet. © Privé

‘Met een kalme, vastberaden indruk’ schoot hij vervolgens op zijn ex Anneke. Waarna hij zijn wapen richtte op haar moeder Michel. Die overleefde het niet. ,,Het zag eruit als een gerichte aanval, omdat hij zo kalm was”, zeggen getuigen volgens het OM. Toen een van de omstanders na de schietpartij naar V. begon te roepen, bedreigde hij ook háár door zijn vuurwapen te tonen en nogmaals in de lucht te schieten. ,,Wegwezen!” riep hij haar toe.

Ondertussen zetten omstanders het op het rennen, het winkelcentrum in. Want wie weet op wie de schutter nog meer losgaat? Maar V. is dan allang gevlogen. Hij rijdt weg in een zwarte BMW, die hij parkeert in de Veldslahof in Zwijndrecht, ongeveer een kilometer van het winkelcentrum vandaan.

Klemgereden

De voormalig Vietnamese vluchteling heeft een lange geschiedenis van overvallen, wapenbezit, bedreigingen en diefstal. En hij staat bekend als gehaaid en ongrijpbaar, waaraan hij ook zijn bijnaam Lucky heeft te danken. Die reputatie deed hij meteen eer aan, want de politie had geen enkel idee waar hij was. V. stapte in een Skoda Octavia en ging ervandoor. Later vonden agenten die auto in Rotterdam terug. En weer een poosje later vonden ze nog een derde vluchtauto in Hoek van Holland. Ook een gedumpte telefoon vond de politie in een berm. Maar Lucky zelf? Die was nergens te bekennen.

De tekst gaat door na de foto.

Volledig scherm Beeld van de aanhouding van Minh Nghia V. in Schiedam, na een wekenlange klopjacht. © Videostill

Ook niet nadat de politie al vrij snel zijn foto en naam verspreidde. Er werd door het Openbaar Ministerie (OM) zelfs een beloning van 30.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip die zou leiden tot de vindplaats én aanhouding van V. De familie deed uitgebreid haar verhaal in AD, om oma Michel te eren.

Op zaterdag 25 februari, ruim een maand na de schietpartij, werd Lucky in een witte bestelbus klemgereden door zwaarbewapende agenten, op de Kethelbrug in Schiedam. Dit zou mede dankzij twee tipgevers zijn gebeurd, die anoniem (moeten) blijven. Die tipgevers zijn nu duizenden euro's rijker.

‘Lucky’ had hulpjes

Volgens het OM zouden drie personen Lucky hebben geholpen. Een daarvan werd afgelopen week aangehouden, hij zou het vuurwapen hebben verstrekt. ,,Over de andere personen moet nog een beslissing worden genomen, of zij vervolgd worden. Mocht dit zo zijn, zal dat losstaan van deze strafzaak.” Lucky zou een week voor de schietpartij zijn kleding ergens hebben gebracht, wellicht doelt het OM ook op die persoon als verdachte.

Lucky zelf is volgens het OM niet zo spraakzaam. ,,We hebben zeker nog vragen”, zei de officier van justitie tijdens de eerdere zitting op 22 mei. Op zijn vroegst aan het einde van het jaar volgt de inhoudelijke behandeling.

Hulp nodig na geweld of bedreiging thuis, door je (ex-)partner of een naaste? Of ken je iemand bij wie dit speelt? Bel bij direct gevaar 112. Bel Veilig Thuis voor advies of hulp via 0800-2000 (gratis en kan anoniem) of chat op veiligthuis.nl.

