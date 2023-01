Pas vijf jaar een professional, maar Daan wint nu al de ‘Champions League’ van de bruidsfotografie

Hevige regen leidt tot hoge waterstan­den en dijkverzwa­ring, maar niet tot grote problemen

Door de hevige regenval van de afgelopen dagen zijn de waterstanden op diverse plaatsen in Nederland hoger dan normaal. Vooral via de Maas komt meer water dan normaal het land binnen, meldt Rijkswaterstaat. De zogeheten ‘afvoer’ van water bij Sint Pieter in Limburg stijgt dinsdag tot 1400 kubieke meter per seconde. Dat is ongeveer drie keer zoveel als normaal.

