Pasen begint druk, maar zonder incidenten bij ‘omstreden’ kerken

videoDe eerste paasvieringen bij de Mieraskerk in Krimpen aan den IJssel en de Sionkerk in Urk zijn rustig verlopen. Beide kerken kwamen de afgelopen week in het nieuws vanwege incidenten en bedreigingen rond hun besluit om veel meer dan de door de overheid geadviseerde dertig mensen toe te laten. Ook vrijdagavond kwamen er weer veel kerkgangers op de diensten af.

Bij de Mieraskerk hielden alle aanwezigen zich, volgens de kerk, aan de geldende coronaregels. De mensen houden 1,5 meter afstand van elkaar, daar is volgens een woordvoerder van de kerk voldoende ruimte voor. De kerk laat wel meer mensen toe dan de dertig die de overheid adviseert vanwege het coronavirus.

Bij de Sionkerk in Urk, en andere kerken in Urk, was er zichtbaar politie aanwezig. Ook daar waren veel kerkgangers. Er deden zich geen incidenten voor.

‘Geestelijke nood’

De kerken in Krimpen en Urk kwamen vorig weekend in het nieuws, omdat ze honderden kerkgangers toelieten vanwege ‘geestelijke nood’ van de gelovigen. Kerken hebben een uitzonderingspositie wat betreft de coronaregels. Toen journalisten voorafgaand aan die diensten om reacties wilden vragen, werden ze belaagd.

In Krimpen werd een journalist van RTV Rijnmond in zijn rug geschopt door een kerkganger. In Urk belandde een verslaggever van PowNed op de motorkap van een auto die wilde parkeren. De schopper in Krimpen werd al tijdens de kerkdienst aangehouden. De automobilist op Urk moest de volgende dag op het politiebureau verschijnen. De man was vrijdagavond ook weer in de kerk aanwezig.

Vuurwerkbom

Bij de Mieraskerk in Krimpen ging eerder deze week midden in de nacht nog een vuurwerkbom af. Dat zorgde voor lichte schade aan het gebouw. Toen er ook nog een brief binnenkwam waarin werd gedreigd de kerk in brand te steken, werd de beveiliging opgeschroefd. Er hangen nu camera's en rond diensten is er ook politie aanwezig.

Beide kerken hebben inmiddels wel besloten de diensten toch weer anders in te richten. De Sionkerk besloot de kerkgemeenschap in twee delen op te splitsen. De families van wie de achternaam begint met de letters A tot en met L zijn ’s avonds welkom op Goede Vrijdag en op de avond van eerste paasdag. De families met een achternaam beginnend met M tot Z kunnen zondagochtend en tweede paasdag terecht.

Signalen

,,We willen dat bezoekers rustig naar een dienst kunnen komen, zonder dat ze lastig gevallen worden’’, zei secretaris Van Haaften tegen verschillende media. ,,Er zijn signalen dat de gebeurtenissen van afgelopen zondag zich kunnen herhalen en dat willen we niet.’’

De dominee van de christelijk gereformeerde Eben-Haëzerkerk op Urk roept journalisten op om kerkgangers dit weekend met rust te laten, meldt Omroep Flevoland. Zondag is volgens de dominee een ‘afgezonderde’ dag. ,,Om onze mensen nou te storen op weg naar de kerk, daarvan weet ik niet of dat zo respectvol is’’, zegt de dominee. Sinds vorig jaar juli ontvangt de Eben-Haëzerkerk zo’n 220 kerkgangers.

