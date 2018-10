Dat meldt de dierentuin vandaag. De bevalling begon donderdagochtend vroeg, de kleine gorilla werd geboren om 13.45 uur in het Gorillahuis. Het was nog even spannend, omdat de moeder haar baby in eerste instantie niet oppakte. Ze was vooral bezig met het bestuderen en opeten van de nageboorte. Uiteindelijk pakte ze het jong toch op, waarna het begon te drinken.



Moedergedrag is bij gorilla’s niet aangeboren, laat Artis weten, dus het is belangrijk dat beginnende moeders de kunst afkijken van andere gorillamoeders. Dit vrouwtje heeft echter al ervaring: ze is voor de zesde keer moeder, een van haar jongen werd dood geboren. In de dierentuin woont nog een broertje of zusje van de pasgeboren gorilla.