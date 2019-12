Passagiers onwel door chemisch toilet: trein bij station Deurne ontruimd

Passagier dreigt trein op te blazen met explosief, station Sloterdijk tijdelijk ontruimd

13:49 Op station Sloterdijk in Amsterdam is rond het middaguur een verdachte opgepakt die in een trein had gedreigd met een explosief. Dat laat de politie weten. Er is uiteindelijk geen explosief gevonden. De situatie is nu veilig.