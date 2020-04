Passagiers vanuit New York moeten verklaren dat ze gezond zijn

De strijd tegen een sluipmoor­de­naar: ouderen sterven, terwijl de familie via een iPad meekijkt

8:57 Achter de deuren van verpleeghuizen voltrekt zich een stille ramp. Het coronavirus zorgt voor een groeiend aantal besmettingen en sterfgevallen. Bewoners overlijden soms zonder hun naasten. Families voelen zich machteloos. We zijn met gepaste afstand te gast in Claris Zorgvilla Den Deijl in Wassenaar.