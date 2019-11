Passantenonderzoek aan grensovergang: meerdere mensen zagen auto van daders liquidatie advocaat

Die hield vanmorgen tussen 06.30 uur en 09.00 uur een passantenonderzoek aan de grensovergang bij Glane. Daarbij werden zo'n 60 auto's aan de kant gezet. Naast informatie over de wagen en de inzittenden leverde dat ook tips op over mogelijke camerabeelden binnengekomen, meldt een politiewoordvoerder na afloop van het onderzoek.

De politie hield al het verkeer staande dat de grens overging, zowel in als uit Nederland, en vroeg passanten onder meer of ze de zilvergrijze Volkswagen-polo van de schutters zagen rijden op 6 november, de dag van de aanslag, of in de periode ervoor. Ook werd gevraagd of ze weten wie in de vluchtauto zaten en waar deze personen zich nu bevinden.

De 43-jarige Schol werd begin deze maand vanuit een zilverkleurige Volkswagen Polo met Nederlands kenteken beschoten bij zijn huis in de grensplaats Gronau. Hij raakte gewond en lag enkele dagen in een ziekenhuis. Dinsdag werd duidelijk dat de Nederlandse politie het onderzoek heeft overgenomen van de Duitse omdat de man waarschijnlijk is neergeschoten vanwege een Nederlandse kwestie.

Schol heeft de afgelopen jaren een paar grote faillissementen in Twente afgewikkeld. Hij werd al geruime tijd bedreigd. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting en een van de faillissementen.

Vorige week werden in het tv-programma Opsporing Verzocht al beelden getoond van de vluchtauto van de daders. Daarop zijn ruim dertig tips binnengekomen bij de politie, maar de auto is nog niet gevonden.



Philippe Schol, advocaat in Enschede, werd woensdag 6 november beschoten op de Losserstraße in Gronau, op steenworp afstand van zijn woning. De advocaat raakte zwaargewond, maar is inmiddels weer uit het ziekenhuis ontslagen. Volgens het Duitse OM is Schol waarschijnlijk neergeschoten vanwege een Nederlandse kwestie.

Curator

De neergeschoten advocaat trad veel op als curator in faillissementen en werd volgens betrouwbare bronnen al geruime tijd ernstig bedreigd. Volgens diezelfde bronnen kreeg hij zelfs enige tijd persoonsbeveiliging. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de beschieting en een van de faillissementen die Schol afhandelde.