Pastoor over onwerkelijk jaar: ‘Met een mondkapje op stervende mensen zalven’

,,Onwerkelijk. Dat is het gevoel dat me bijgebleven is van het begin van de coronacrisis. Zo vreemd allemaal. De kerken dicht en overschakelen naar digitale vieringen. Dan sta je ineens in een lege kerk. Normaal zitten er in Twello rond de 180 mensen in de kerk en in Apeldoorn wel 350. Ik hield me maar vast aan het idee dat de mensen thuis meekeken.