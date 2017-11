Patiënt beklimt na bestraling Alpe d’Huez met zijn chirurg

,,We hadden een klik en praatten over van alles en nog wat. Over fietsen en het Alpe d’HuZes-plan. Over dat het mis kon gaan met de kanker hebben we het nooit gehad, dat zat ver in mijn achterhoofd.’’ Aanvankelijk zou William in zijn netwerksponsors zoeken, maar op zeker moment wilde de Roosendaalse ondernemer ook zelf die berg op. ,,Karate ging niet meer door de behandeling, daar was mijn lijf te kwetsbaar voor geworden.



Fietsen ging wel. Met die switch heb ik nooit moeite gehad, ik fiets met heel veel plezier.’’ Al tijdens de behandeling begon hij ermee. ,,Voordat ik werd geopereerd, kreeg ik in Vlissingen vijf weken lang bestralingen. Dat was steeds ’s morgens vroeg, ik werkte halve dagen en’s middags ging ik fietsen. Chemo kreeg ik via tabletten. Van zowel bestraling als chemo heb ik niks gemerkt.’’ Of iemand veel of weinig van bestraling en chemo merkt, hangt af van de plek waar de tumor zit, maar ook van de fysieke conditie van een patiënt, zegt Hans Fabry vanuit zijn artsenexpertise.



,,Wie sportief is, komt vaak makkelijker door een behandelproces. Mensen met een goede basisconditie verwerken de neveneffecten beter en hebben minder last van complicaties. Mentaal ligt dat anders, al worden mensen van sport ook geestelijk weerbaarder. Wie sportief af kan zien ,klaagt niet zo snel over pijn. Een fietser kan afzien, op elk niveau.’’