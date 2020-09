Paul gaat de paus adviseren: ‘In Nederland staat de kerk behoorlijk op instorten’

Chinese hackers breken in bij het Vaticaan

29 juli Chinese hackers hebben de afgelopen drie maanden ingebroken in het computersysteem van het Vaticaan, dat meldt de New York Times. De cyberaanvallen zouden op dezelfde manier zijn opgezet als acties die eerder werden uitgevoerd tegen Tibetaanse boeddhisten, Oeigoeren en leden van de Falun Gong cult en die bedoeld waren om diplomatieke documenten te stelen. Het Vaticaan en de communistische regering in Peking zijn verwikkeld in moeizame onderhandelingen over de benoeming van nieuwe bisschoppen.