Paula (54): Wonen in Bhutan en Nepal was één groot avontuur

Strijd voor beter leven drijft jonge Riffijnen in illegali­teit

10 november Een ‘bootje des doods’ nemen of wegkwijnen in een Marokkaanse cel. Veel jongeren uit het Rifgebergte verkiezen het eerste, moe van twee jaar tevergeefs betogen voor basale rechten zoals gezondheidszorg, onderwijs en werk. Wie de barre tocht over de Middellandse Zee overleeft, hoopt op een betere toekomst maar belandt vaak in de illegaliteit. Ook in Nederland, zo blijkt.