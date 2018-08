Pauls camera betrapte bezorger: pakketjes over schutting gegooid

Op sociale media verschijnen met regelmaat klachten over bezorgers, die hun vracht soms op de gekste plekken achterlaten of juist helemaal niet op komen dagen. Maar Paul wist dankzij zijn camerasysteem te registreren hoe zijn twee bestellingen op wel heel aparte wijze verfomfaaid in de achtertuin terechtkwamen. ,,Ze waren verregend en het leek wel of ermee gegooid was.’’



Inderdaad, bleek uit de beelden. ,,Uit het tijdstip van de opnames bleek dat mijn partner gewoon thuis was toen die bezorger de pakketjes heeft gegooid.’’



Omdat er kleding en een tas waren besteld, was de vracht niet beschadigd. ,,Die kleding moest toch gewassen worden.’’ Maar dat DHL nadat Paul aan de bel had getrokken alleen excuses maakt, snapt hij slecht. ,,Een beetje bedrijf stuurt toch een bloemetje? Van de Lidl, waar één bestelling vandaan kwam, heb ik inmiddels een tegoedbon gekregen. Daar kan DHL nog wat van leren.’’