Pedo-activist Nelson M. uit Lelystad opgepakt wegens bezit kinderporno

M. is aangehouden in zijn woning in Lelystad. De arrestatie volgt naar aanleiding van een eerder onderzoek naar de voortzetting van pedofielenvereniging Martijn. Er zijn toen op verschillende plekken huiszoekingen gedaan, waarbij materiaal in beslag is genomen. Dit gebeurde in Hengelo, Arnhem en Haarlem en ook bij M. in Lelystad. Dat materiaal is nu onderzocht, waarna er genoeg redenen waren om M. aan te houden, aldus OM-woordvoerder Wim de Bruin.