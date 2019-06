'Pedohandboek moet verboden’

Caribbean Combo en voorbe­schou­wing Leeuwinnen in De Ochtend Show to go

10 juni Een bomvolle Ochtend Show to go op dinsdag 11 juni. Twee leden van de komische theatergroep Caribbean Combo, Jandino Asparaat en Roué Verveer schuiven aan. Ook Eva van Deursen en Jennifer Vreugdenhil, de talenten van de toekomst op het gebied van vrouwenvoetbal, zijn aanwezig. De show wordt gepresenteerd door Manuel Venderbos en Hila Noorzai. De show is vanaf 7.30 uur live te zien in onze app en op deze site.