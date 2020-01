Pedoseksueel en zijn gezin gaan verhuizen na aanslag : ‘Triest, zijn kinderen kunnen hier niets aan doen’

Schandaal op universi­teit Groningen: medewer­kers sluisden 1,2 miljoen weg

20:40 Drie medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) hebben naar schatting 1,2 miljoen euro aan publiek geld weggesluisd van de universiteit naar een eigen stichting. Dat heeft het bestuur van de Faculteit der Letteren bekendgemaakt in een brief die in handen is van de NOS.