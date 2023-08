Pegida-voorman verscheurt koran voor Turkse ambassade, tegendemonstranten gooien met stenen

Pegida-voorman Edwin Wagensveld heeft vrijdagavond een koran verscheurd voor de Turkse ambassade, tegenover het Malieveld in Den Haag. De politie is in groten getale ingezet rondom de demonstratie. Ook verzamelden zich tegenover de ambassade tegendemonstranten, die met stenen gooiden tijdens de actie.

Op het moment dat Edwin Wagensveld de koran tevoorschijn tovert en begint met scheuren, slaan de stoppen door bij de tegendemonstranten. Hoewel de politie hen op grote afstand hield, proberen zij zo dicht mogelijk bij de Pegida-voorman te komen. Tientallen tegendemonstranten breken door de politieafzet, maar kunnen door de gracht ertussen niet dicht bij hem komen. Ze proberen Wagensveld wel te raken, enkele stenen vliegen door de lucht. Een auto vlak naast hem wordt geraakt.

Voor zijn eigen veiligheid moet Wagensveld achter een politiepost schuilen. Ondertussen proberen groepjes tegendemonstranten via meerdere kanten bij Wagensveld te komen. De politie moet daarop ingrijpen en dringt ze terug met de wapenstok. Er worden raken klappen uitgedeeld. Ondanks dat de sfeer lange tijd grimmig blijft, heeft de politie de situatie vrij snel onder controle. Een half uur nadat de Pegida-voorman enkele bladzijdes uit de koran scheurde, trekt de politie zich terug.

,,Denk heeft opgeroepen tot deze tegendemonstratie. De aanhangers van deze politieke partij gooien dus met stenen naar anderen. Kamerlid Stephan van Baarle heeft hiertoe opgeroepen”, reageerde Wagensveld, met op zijn shirt de tekst: islam geen haar beter dan nazisme. Tijdens de demonstratie zei Wagensveld richting de Turkse ambassade: ,,Jullie horen hier niet thuis.” Ook zei hij: ,,Jullie Erdogan is een hoerenzoon.”

,,Hoe Turkije hierop reageert, interesseert me niet. Wij gaan door tot het bittere eind. Als er geen reactie komt uit Den Haag, gaan we dit elke week doen. Dan gaan we ook naar de Iraanse, Saoedische en andere ambassades”, belooft Wagensveld. Overigens is het verscheuren van de koran is in Nederland niet strafbaar, verbranden is niet toegestaan.

Terreurdreiging

Justitieminister Dilan Yeşilgöz zei vrijdag er rekening mee te houden dat het vernietigen of verbranden van een koran kan leiden tot een verhoogde terreurdreiging, zoals in Zweden. Donderdag verhoogde de Zweedse veiligheidsdienst de dreiging voor terreur in het land naar het op één na hoogste niveau. Volgens Zweedse media is de dreiging toegenomen door de koranverbrandingen in het land en de woede die daarover is ontstaan in islamitische landen.

De mening van Pegida is dat de Turkse overheid zich al jaren bemoeit met demonstraties in Nederland en dat dit moet stoppen. ,,In Turkije, Pakistan en Indonesië moest zelfs de Nederlandse ambassadeur op het matje komen na onze demonstratie.”

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Edwin Wagensveld verscheurt de koran voor de Turkse ambassade. © VR-Press

,,We zien nu ook dat islamitische landen met sancties dreigen richting Zweden en Denemarken als recht op demonstratie niet beperkt gaat worden. Dit is onacceptabel en eist een keiharde reactie”, stelt Wagensveld. De Pegida-voorman zegt overigens ook dat Turkije een onderzoek heeft lopen naar eerdere acties die hij deed in Nederland.

Denk en vier organisaties voor moslims en Nederlanders van Turkse herkomst hebben de burgemeester donderdag in een brief gevraagd om de ‘dreigende haatactie’ van Pegida te verbieden. ,,Dit is geen vrijheid van meningsuiting, maar openlijk haatzaaien”, zei een woordvoerder van DENK. Pegida is volgens hem erop uit om moslims ‘tot op het bot’ te beledigen en verdeeldheid te zaaien in de samenleving.

Burgemeester Jan van Zanen liet voor de actie van Pegida al weten afstand te nemen van gedrag dat niet bijdraagt aan ‘een respectvolle en inclusieve stad’, zoals het ‘onnodig provoceren en het doelbewust kwetsen van mensen’. ,,Als burgemeester heb ik echter de wettelijke taak om het grondwettelijk vastgelegde recht op vrije meningsuiting en demonstratie zoveel als mogelijk te faciliteren. De Nederlandse wetgeving biedt mij op dit moment dus geen ruimte om dit te verbieden.”

Volledig scherm ME in actie bij de Turkse ambassade in Den Haag. © VR-Press

Volledig scherm Politie op linie voor de Turkse ambassade. © District8

Volledig scherm Tegendemonstranten verzamelden zich aan de kant van het Malieveld. © VR-Press

Volledig scherm Edwin Wagensveld voor de Turkse ambassade. © Regio15

