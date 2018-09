Peperdure Maserati in de prak bij ongeluk, bestuurder gewond

Door rottwei­lers aangeval­len Joop uit Tilburg na twee maanden thuis: 'Wandelen lukt nog lang niet'

18:19 Tilburger Joop van Meer en zijn vrouw Irmgard werden in juli aangevallen door twee rottweilers op hun wandelvakantie in Groningen. Hevig gewond belandde Joop in het ziekenhuis. Nu is hij pas thuis. De wandelschoenen blijven voorlopig in de kast staan.