Peperdure sportwagen in de prak op A6: ‘Auto was net opgehaald na onderhoud’

De bestuurder van een Donkervoort D8 GTO raakte even na 18.00 uur op de snelweg de controle over zijn bolide kwijt. Vermoedelijk door gladheid. Ter hoogte van parkeerplaats De Aalscholver schoot de auto van het asfalt en kwam tegen de vangrail tot stilstand.



,,Hij had de auto net bij ons opgehaald,’’ vertelt managing director Denis Donkervoort van het gelijknamige sportwagenbedrijf in Lelystad. Dat was voor een winteronderhoudsbeurt. Het gaat dus niet om een nieuwe auto. ,,Dat maakt het niet minder erg natuurlijk. Maar we moeten het ook weer niet groter maken dan het is.’’

Ego

De auto is heel licht. Onder vochtige omstandigheden en met veel vermogen kan het fout gaan, vertelt hij. De bestuurder is gelukkig ongedeerd. ,,Op een deuk in zijn ego na. Dat is misschien nog wel de grootste schade.’’



Als een auto een hele winter bijna stil staat, treedt hier en daar roest op. Die wordt tijdens zo'n beurt verwijderd. ,,Als je dan na lange tijd weer gaat rijden, is het ook wat wennen. Dan kan het mis gaan.’’ Je ziet deze voertuigen regelmatig op circuits, maar het is een prima te berijden straatauto, zegt Donkervoort.

Quote Als je na lange tijd weer gaat rijden, kan het mis gaan. Denis Donkervoort, Donkervoort Automobielen

Schade

Quote De auto is onnoeme­lijk sterk. Denis Donkervoort, Donkervoort Automobielen De donkerblauwe auto - met een nieuwprijs vanaf zo'n 140.000 euro - kwam er minder goed vanaf. De schade is groot. De sportwagen is gisteravond afgesleept door een berger.,,We gaan ervoor om 'm weer in ere te herstellen, zodat de eigenaar uiteindelijk weer vrolijk de deur uit kan rijden. Hoe lang dat duurt, kan ik niet inschatten. We hebben de auto net drie minuten geleden binnen gekregen.’’



Het komt ‘gelukkig niet zo vaak voor’ dat een Donkervoort de vangrail raakt. Dat de bestuurder ‘er heel netjes uitkwam’, bewijst wel dat de auto veilig is, constateert de sportwagenfabrikant. ,,We maken gebruik van supersterke koolstofvezel. De auto is onnoemelijk sterk.’’

