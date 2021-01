Persfotograaf met stenen bekogeld in Haarlem: ‘Dit is niet leuk meer’

Bosch was op straat vanwege de onrust in de Haarlemse wijk Schalkwijk. ,,In één van de zijstraten was een klein brandje. Ik ging erheen, maar ik had mijn camera nog in mijn tas zitten.”



Dat was maar goed ook, want opeens kwam een groep relschoppers op hem afgerend. Op beelden die hij zelf via Twitter verspreidt, is te zien hoe hij geraakt wordt met stenen en op de grond stort. ,,Ik ben oké", stelt Bosch gerust. ,,Ik ben meteen naar een ME-bus gerend. Daar hebben ze naar mijn hoofd gekeken. Mijn oor is dik en ik heb hoofdpijn.”



Bosch is meteen in de auto gestapt en vertrokken. ,,Dit is niet leuk meer.”