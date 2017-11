Personeel crèche op gedragslijst

Vaste medewerkers, gastouders en hun huisgenoten worden al sinds 2013 continu gescreend. Volgens Sociale Zaken leverde die controle de afgelopen jaren 225 meldingen op, gemiddeld vier tot vijf per maand. 70 procent van die meldingen betreft de gastouderopvang; meestal gaat het daarbij om huisgenoten die in de fout zijn gegaan.



Het register moet ervoor zorgen dat ook tijdelijke medewerkers zoals stagiairs, uitzendkrachten en vrijwilligers, voortdurend in de gaten worden gehouden. ,,Kinderen zijn kwetsbaar, daarom is het belangrijk dat wij continu kijken naar hun veiligheid”, zegt staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken, VVD). ,,Het register helpt om iedereen in beeld te krijgen die in de opvang met kinderen werkt.”



Iedere gastouder en elke kinderopvang is verplicht te melden welke mensen regelmatig over de vloer komen. Verzuimen zij dat, dan riskeren zij boetes of kunnen zij worden gedwongen te stoppen. Het is overigens niet zo dat iedereen die wel eens een klus uitvoert bij een kinderopvanglocatie, zoals een schilder of hovenier, zich moet registreren. Uitgangspunt is dat iedere persoon die elke drie maanden ten minste 30 minuten in de buurt is van kinderen wordt aangemeld.