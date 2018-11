Peru heeft moordenaar Joran van der Sloot opnieuw op de korrel

Enkele online-casino’s zouden, volgens bronnen bij de Peruaanse justitie, aangifte hebben gedaan van oplichting, waarna het onderzoek werd gestart. De casino’s zouden door ‘manipulatie en valsspelen’ tonnen zijn kwijtgeraakt. Een deel van de weggesluisde inkomsten kwamen, op aanwijzen van Van der Sloot, op de rekening van vriendin Leidy Figueroaterecht, zo meent het OM. Ook is er een mogelijk tweede verdachte in beeld. Een Nederlander met wie Van de Sloot in het verleden nauw contact had.



Maximo Altez, de advocaat van Van der Sloot, bevestigt de Peruaanse verdenking van zijn cliënt, maar wil verder geen commentaar geven. Of hij de Nederlandse moordenaar in de nieuwe zaak gaat bijstaan, vertelt hij evenmin. Wel zag Altez bij de rechtbank in Lima de aanklacht en gerechtelijke stukken rond de witwaszaak in, weet De Telegraaf. Volgens justitie in Peru profiteert vooral Jorans vriendin en moeder van zijn kind van de criminele winsten. Er dreigt arrestatie voor haar.