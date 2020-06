Peter R. de Vries en Peter Schouten willen kroongetuige Nabil B. bijstaan, OM weigert De Vries

Kroongetuige Nabil B. gaf twee weken geleden tijdens een zitting van het liquidatieproces Marengo aan dat hij geen vragen meer wil beantwoorden, waartoe hij als kroongetuige is verplicht. Hij vertelde dat hij een advocaat en een adviseur had gevonden die hem wilden bijstaan, maar dat het Openbaar Ministerie deze combinatie blokkeerde. Direct daarna zong de naam van De Vries al rond. Nu blijkt dat hij samen met advocaat Peter Schouten uit Breda bereid is om Nabil B. te helpen. ,,We zullen dat dus niet anoniem doen”, aldus Schouten. De Vries wil optreden als vertrouwensman en woordvoerder, Schouten zou dan het juridische deel als advocaat voor zijn rekening nemen.

De Vries stelde dat hij begin maart door familieleden van de kroongetuige is benaderd met de vraag of hij kroongetuige Nabil B. zou willen helpen. ,,De kroongetuige heeft mij daarna persoonlijk gebeld en persoonlijk gevraagd. Als er een dringend verzoek op mij wordt gedaan, kan ik niet weigeren omdat het ongemakkelijk voelt of gevaarlijk is. Dat is geen reden niet thuis te geven. Anders kan ik niet meer in de spiegel kijken. Ik wil hiermee een duidelijk signaal afgeven aan de moordenaars van Reduan B. en Derk Wiersum. Anderen nemen hun plaats in.”

Volledig scherm Strafrechtadvocaat Peter Schouten en misdaadverslaggever Peter R. de Vries houden een persconferentie over ontwikkelingen in het Marengo-proces. © ANP

OM aanvankelijk akkoord

De Vries en Schouten stellen dat het OM aanvankelijk geen bezwaren zag, maar dat dit opeens veranderde. ,,Er zijn twee gesprekken gefaciliteerd op beveiligde locaties. Dat kan alleen als de top van het Openbaar Ministerie akkoord is.” Volgens het duo hebben er urenlange gesprekken plaatsgevonden met Nabil B., die al snel besloot met het duo in zee te willen. Er werd gesproken over vergoedingen en contracten, maar na enige tijd ontstond toch een conflict. Het OM leek zich te bedenken en gaf aan dat de vergoeding die Schouten wenste te hoog was. Ook bleek het feit dat De Vries geen advocaat is een probleem voor het OM. ,,Terwijl dat vanaf het begin al bekend was.”

De situatie is nu zo dat het OM weigert akkoord te gaan met de wensen van Nabil. En die stelt op het standpunt dat hij weigert mee te werken als zijn voorkeur voor De Vries en Schouten niet wordt mogelijk gemaajt. ,,Hij wil alleen verder met Peter Schouten en Peter de Vries,” zei De Vries. Dat betekent dat hij niet verder wil met zijn rol als kroongetuige in het Marengoproces. Volgens De Vries en Schouten is er nu sprake van een impasse en is het aan het OM om in beweging te komen.

OM: ‘Alleen advocaat kan bijstand verlenen’

Het OM reageerde kort na afloop van de persconferentie met een persbericht. Daarin laat het OM weten dat er voor De Vries geen ruimte bestaat op te treden als vertrouwenspersoon, althans niet gefaciliteerd door het OM. ,,Gelet op de uitdrukkelijke wens van de kroongetuige en diens bijzondere omstandigheden is door het OM serieus de mogelijkheid bekeken of met de misdaadjournalist een overeenkomst zou kunnen worden gesloten. Deze verkenning heeft uiteindelijk geleid tot de conclusie dat zo’n overeenkomst niet mogelijk is. Het OM kan aan iemand die geen advocaat is niet dezelfde privileges toekennen als aan een rechtsgeleerd raadsman.”

Kasem

Deze site onthulde vrijdag dat advocaat Khalid Kasem, voormalig partner en kantoorgenoot van De Vries en diens advocatenkantoor, door het OM in verband wordt gebracht met lekken aan de organisatie van Taghi. De Vries reageerde als door een wesp gestoken toen hij tijdens de persconferentie hierna werd gevraagd. Volgens De Vries heeft hij daar sowieso niets mee te maken en speelde dit lang voordat hij professioneel met Kasem ging samenwerken.

Belastende verklaringen

B.’s advocaat Derk Wiersum werd op 18 september vorig jaar doodgeschoten in Amsterdam-Buitenveldert. Nabil B. heeft tientallen belastende verklaringen afgelegd tegen de verdachten in het Marengoproces, ook tegen Taghi. B.’s broer werd in maart 2018 vermoord, kort nadat het Openbaar Ministerie bekend had gemaakt dat het een overeenkomst had gesloten met de kroongetuige. Het proces gaat over een reeks onderwereldmoorden en voorbereidingen en pogingen daartoe. B. liep over naar justitie nadat een bekende van hem in januari 2017 per vergissing was geliquideerd.