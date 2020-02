Peter R. de Vries over internetpesters in de Ochtend Show to Go

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries begon in september 2016 een burgerinitiatief om internetpesters aan te pakken. Morgen wordt dit verzoek, nadat 135.000 handtekeningen werden opgehaald, behandeld in de Tweede Kamer. In de Ochtend Show to go belt hij met presentator Jamie Trenité om te vertellen waarom de behandeling zo lang heeft geduurd en wat hij verwacht van deze dag.

Over datzelfde onderwerp is Marjolijn Bonthuis te gast. Zij komt in de studio om te praten over de cijfers van internetterreur. Zo blijkt een op de drie jongeren met zijn ouders te praten over cyberpesten en geeft ze tips voor slachtoffers die hiermee te maken hebben. SP-kamerlid Michiel van Nispen maakt zich hard voor deze slachtoffers en vindt het belangrijk dat er een meldpunt komt. Hoe dit eruit moet zien maakt hij morgen duidelijk.

Een geheel ander onderwerp in de show is de compositietekening. Onlangs zijn er beelden opgedoken van de vermeende mocromaffia-kopstukken Ridouan Taghi en Saïd Razzouki. Er blijkt een groot contrast te zijn tussen de verspreide compositietekeningen en de vrijgegeven foto’s na hun aanhouding. Wilma IJzerman werkte 22 jaar bij de politie als wetenschappelijk compositietekenaar en weet hoe dat kan. Zo vertelt ze onder meer wat zij denkt van de vrijgegeven compositietekeningen.

Verder wordt het laatste nieuws over de Amerikaanse verkiezingen besproken, is er een ondernemersbijeenkomst voor bedrijven over het coronavirus en komt AD Sportwereld-verslaggever Arjan Schouten praten over de nieuwste auto’s in de Formule 1.

