Peter zoekt meisje dat hij 30 jaar geleden zwanger maakte: ‘Schaam me dat ik haar naam niet weet’

Gemaskerde mannen openen vuur op Mehmet vanuit gestolen busje; 5 tot 30 jaar celstraf voor vergis­moord

BEUNINGEN/NIJMEGEN - Celstraffen van 5 tot 30 jaar zijn dinsdag opgelegd in de strafzaak over de Beuningse vergismoord. Justitie had eind oktober nog straffen van 20 jaar tot levenslang geëist tegen de zes mannen, die worden verdacht van de moord op de Nijmeegse klusjesman Mehmet Kilicsoy.

20 december