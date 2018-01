Petitie #Carnavalvrij 170.000 keer getekend

Dood konijntje met bebloed voorwerp gevonden in water: 'Dit zijn zieke geesten'

19:33 In Nieuwendijk is afgelopen weekend een lugubere ontdekking gedaan. Daar dreef in het water het bebloede lichaam van een klein konijntje. Vermoedelijk is het dier door mishandeling om het leven gekomen. ,,Dit zijn zieke geesten die gestraft moeten worden.”